Figo garante que Chermiti dará "muitas alegrias" ao Sporting

Luís Figo está convicto de que Youssef Chermiti terá uma grande carreira no Sporting.

O ponta de lança, de 18 anos, soma uma assistência e dois golos em três titularidades pelo Sporting. Um dos golos foi no clássico com o FC Porto. Lenda da formação leonina, Figo está atento à evolução de Chermiti.

"É mais um produto da grande formação que tem o clube. Cada jovem tem a sua etapa e os seus anos de evolução, por isso, é bom que com uma idade tão jovem já tenha essa experiência e oportunidade de jogar na primeira equipa. De certeza dará muitas alegrias ao Sporting", diz.

O Sporting vai disputar, frente aos dinamarqueses do Midtjylland, o "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Figo considera importante que a equipa de Rúben Amorim consiga o apuramento, "não só em termos de prestígio, como do ponto de vista financeiro".

Equilíbrio entre os resultados e as finanças

Questionado sobre a gestão do presidente do Sporting, Frederico Varandas, o antigo internacional português salienta que "o mais difícil na vida é o maldito equilíbrio" entre resultados desportivos e finanças.

Nesse sentido, Luís Figo reconhece que é "sempre complicado" para um clube formador, como o Sporting, "competir com os grandes clubes na Europa" e ainda conseguir segurar os seus melhores jogadores.

"Este ano é mais difícil, depois de o Sporting ter conseguido o título de campeão [em 2021]. (...) Acho que tem sido feito um bom trabalho em termos desportivos, conciliado com as necessidades financeiras. Por isso, temos de continuar a ser otimistas", destaca o antigo jogador.

Luís Figo falou aos jornalistas à margem da assinatura de um protocolo de cooperação entre a sua Fundação e a Universidade Egas Moniz School of Health and Scienc, no Monte de Caparica, em Almada.