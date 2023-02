“Parte administrativa do Sporting não está ao nível da parte desportiva”

Jaime Marta Soares, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting (MAG), atira as culpas do momento do clube para a administração da SAD, liderada por Frederico Varandas, depois da derrota por 1-2 no clássico, frente ao FC Porto.

“A parte administrativa não está ao nível da parte desportiva e sem ovos não se fazem omeletes. Sporting não está ao nível desejado porque não há espinha dorsal”, diz, em Bola Branca.

Para Marta Soares, as saídas de Pablo Sarabia, Pedro Porro, Matheus Nunes, João Palhinha e Nuno Mendes não foram devidamente preparadas.

“Deviam ter sido dadas condições, administrativamente, para colmatar a saída de jogadores maravilhosos. São coisas que têm de ser tratadas com tempo, não é em cima do joelho. Isto tem muito que ver com a visão administrativa para o Sporting”, explica.

Sobre a derrota no clássico, o antigo presidente da MAG leonina viu uma equipa traída pela juventude e por erros da arbitragem de Artur Soares Dias.

“O Sporting não está a jogar mal. Tem uma boa equipa, mas tem muita juventude, porque está a preparar o futuro e isso leva a 'tremedeira', que leva a perder jogos. O empate era o resultado mais justo, critérios de arbitragem e sobranceria escondida de Artur Soares Dias foram problema”, atira, em declarações à Renascença.

Para os leões segue-se uma importante eliminatória da Liga Europa, frente ao Midtjylland, da Dinamarca. Marta Soares acredita num bom resultado.

“Vir de uma vitória seria melhor, mas juventude pode encontrar-se num bom momento e o Sporting tem condições para passar esta eliminatória. Adversário está ao alcance”, afirma.

Para o antigo dirigente, abordagem à Europa deve ser de empenho máximo, principalmente numa altura em que o clube ficou fora da Taça da Liga, da Taça de Portugal e está a 15 pontos da liderança da Liga.

“Este ano o campeonato e as taças já lá vão. É uma época muito má e o Sporting tem de se empenhar fortemente para fazer exibições na europa que dignifiquem o clube e dê esperança para o futuro”, conclui.