Sporting exige demissão de elemento do conselho de arbitragem de Setúbal

O Sporting considera de “extrema gravidade que um responsável de arbitragem [Pedro Peixoto, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da AF Setúbal] lidere um conjunto de adeptos do clube visitado a provocar, ameaçar, cuspir e procurar o confronto físico com os jogadores, equipa técnica e staff”.

Em causa o que terá acontecido no final da partida entre Sporting B e Amora, da Liga 3.

Em comunicado, os leões consideram que “Pedro Peixoto não reúne condições de entrar num estádio como adepto e considera inaceitável que alguém que assume este tipo de comportamentos se mantenha na vice-presidência do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal ou em qualquer outra função”.

A equipa de Alvalade acrescenta: “Pedro Peixoto foi protagonista de cenas que em nada dignificam o futebol”.

Dentro das quatro linhas, o Amora venceu o Sporting B por 2-1.