Rúben Amorim. Sporting perde “nos detalhes”, mas técnico não atira a toalha

O técnico do Sporting, Rúben Amorim, diz que os leões perderam contra o FC Porto “nos detalhes”, mas garante que “o treinador está cheio de força”.

“Não os conseguimos ganhar porque, por vezes, não fazemos golo quando temos de fazer e falta-nos alguma maturidade competitiva em comparação com o FC Porto. Mas diria que são os detalhes. Há anos assim… ressaltos que dão para eles e outros ressaltos que não dão para nós. Não há muito a esconder, voltámos a perder e agora temos de pensar no próximo jogo”, disse.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões explica as opções no onze: “O Chermiti, pelo que tem feito até agora, merecia continuar a jogar. O Fatawu é muito explosivo no um contra um e queríamos explorar isso”.

Sobre a partida, Amorim reforça: “Não conseguimos marcar golo e depois torna-se tudo muito difícil contra uma equipa experiente que não nos deixa chegar muitas vezes à baliza, mas fomos sempre uma equipa que tentou. Desde a primeira parte, tentámos mais, o FC Porto mais em transição e com algumas saídas de bola pelo André Franco pela direita”.

Questionado sobre que marcas pode deixar esta derrota, o treinador dos leões resume: “Foi um ano difícil, não começou bem, mas ainda há muito para fazer. Temos de fazer uma melhor segunda volta e, como estou sempre a dizer, isto não acaba aqui. Todas as equipas passam por maus momentos e estamos a passar por um momento que não diria que é mau, mas está a ser difícil levantar-nos”.

Já na sala de imprensa, Amorim não quis olhar muito para a tabela classificativa: "Não sei [se a Liga dos Campeões já é uma miragem], não sou bruxo, não sei o que vai acontecer no resto do campeonato. Temos de fazer uma melhor segunda volta e vemos o que acontece no fim”.

“Conformado não estou, mas sei o que faço. Jogámos melhor, tivemos mais oportunidades, não matámos o jogo e, num ressalto, o Porto fez o 1-0. Não quero fazer essa análise. Zero conformado”.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Sporting, por 2-1, e está agora a cinco pontos do líder Benfica. Já os leões ficam agora a 15 pontos dos encarnados.

Sérgio Conceição soma a quinta vitória consecutiva sobre o Sporting como técnico dos dragões.