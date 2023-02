Coates assume que o pódio "está difícil". "Temos de ser responsáveis"

Sebastián Coates assume que "está difícil" para o Sporting chegar ao pódio, lugares de acesso à Liga dos Campeões, mais ainda depois da derrota (2-1) frente ao FC Porto, na 20.ª jornada do campeonato.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o central uruguaio reconhece que a equipa tem de assumir responsabilidade e lutar.

"Sabemos que está difícil [chegar aos lugares de Champions], estamos conscientes disso e temos de ser responsáveis por isso. Mas vamos continuar a trabalhar e lutar até ao fim", garante o capitão do Sporting.

Sobre a derrota com o Porto, Coates sublinha que "todas as derrotas são pesadas, sejam contra quem forem" e admite que este jogo "até foi mais equilibrado" que encontros anteriores frente aos dragões:

"Na Taça da Liga, devíamos ter ganho. Os resultados são o que manda e agora temos de continuar a trabalhar."

O Sporting está a 15 pontos do Benfica, líder do campeonato, a dez do FC Porto, segundo classificado, e a cinco do Braga, terceiro.