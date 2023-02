Rúben Amorim. Paulinho é opção, St Juste em dúvida para o clássico

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, não ficou surpreendido quando soube que Paulinho poderia ir a jogo contra o FC Porto.

"O Paulinho é mais uma opção, não vou revelar nada do nosso onze. Não há nada para ficar surpreendido, disseram-me que podia jogar, ao contrário do caso Palhinha. Foi completamente diferente”, disse.

O FC Porto tem várias ausências confirmadas, incluindo Otávio. O técnico dos leões desvaloriza.

"Faço questão de não falar das ausências da minha equipa, também não vou falar das dos outros clubes. Será um FC Porto forte, assim como será sempre um Sporting forte seja com que jogadores forem. Otávio é importante. Vamos retirar as características do Otávio e ver quem possa fazer essa posição", acrescentou.

Questionado sobre os últimos reforços, Bellerin e Diomandé, falou sobre ritmo de jogo e confirmou que St. Juste passou mal a noite e está em dúvida.

A última vez que leões e dragões se encontraram foi há 15 dias, para a Taça da Liga.

"As duas equipas preparam este jogo da mesma forma que prepararam a Taça da Liga, este é um jogo igualmente importante. Será muito competitivo como sempre, mas esperamos ganhar desta vez", referiu Amorim.

Segundo o técnico da equipa de Alvalade, "de certeza que as duas equipas vão querer ganhar, mas também vão ter respeito”. “O jogo tem 90 minutos e vão mudando consoante o que acontecer no jogo. Vamos apresentar um onze para sermos superiores e vencermos o jogo."

Já sobre o facto de estarem frente a frente dois treinadores já com títulos no futebol português, Amorim responde: "O Sérgio [Conceição] já marcou muito mais [o futebol português] do que eu, mas eu também sou mais novo. Portanto, dois jovens, mas um mais jovem do que o outro e um com mais sucesso, neste caso o Sérgio, do que eu. Os treinadores estão sempre a aparecer, vale o que vale, o futebol é o momento."

O Sporting – FC Porto está marcado para este domingo, a partir das 18h00.