"Paulinho disponível para o clássico, é uma grande notícia para o Sporting"

O Tribunal Central Administrativo Sul aceitou a providência cautelar do Sporting e Paulinho pode defrontar o FC Porto no clássico de domingo. A possível utilização do avançado frente aos dragões é uma boa nova para o clube de Alvalade, considera Fernando Nélson, em entrevista a Bola Branca.

"O Paulinho foi o único ponta-de-lança que Rúben Amorim quis no principio da época, até encontrar o Chermiti, e, por isso, ficou com mais uma opção para a frente de ataque. O Chermiti, depois do jogo que fez em Vila do Conde, e sendo o marcador do golo, está moralizado por estar a ser aposta do treinador. Vai ser uma boa dor de cabeça para Rúben Amorim. Mas a possibilidade de utilizar o Paulinho é uma grande noticia para o Sporting", afirma.

O antigo lateral de leões e dragões antevê um jogo decisivo para ambos e por isso reparte o favoritismo pelas duas equipas.

"Vai ser um jogo decisivo para as duas equipas. O Sporting, não vencendo o jogo, vai ser complicado chegar ao segundo lugar, por isso tem que forçosamente vencer o FC Porto para encurtar distâncias. E não nos podemos esquecer do Sp. Braga, que está a fazer um excelente campeonato e não será fácil perder pontos para os rivais. O FC Porto também tem que vencer porque que se não somar os três pontos fica longe do Benfica. Por isso vai ser um jogo de 50/50 quanto ao favorito", considera.

Perante este cenário, Fernando Nélson acredita que a partida também pode ser prejudicada pela necessidade de pontos de ambos os conjuntos.



"Na maior parte das vezes acontece isso: as equipas ficam de tal forma amarradas uma à outra, que o jogo se resume à zona central do campo. Nesse sentido o espetáculo pode ser mais prejudicado. Mas agressividade e intensidade não vão faltar e se uma das equipas marcar cedo, o jogo vai ficar mais atrativo porque será o jogo pelo jogo", antevê.

O Sporting - FC Porto está marcado para as 18 horas de domingo e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.