Castigo suspenso. Paulinho vai a jogo frente ao FC Porto

O castigo de Paulinho foi suspenso e o avançado vai mesmo poder ser opção para o clássico entre o Sporting e FC Porto, no próximo domingo. A informação foi avançada pelo "Record" e confirmada pela Renascença.

O Sporting viu a sua providência cautelar ser deferida pelo Tribunal Centro Administrativo Sul (TCAS), que suspende o castigo do internacional português.

Paulinho recebeu três jogos de suspensão após a expulsão na final da Taça da Liga, precisamente frente ao FC Porto. O Conselho de Disciplina aplicou um castigo mais duro ao internacional português por ter chamado de "corruptos" aos árbitros.

O ponta de lança já cumpriu dois jogos de suspensão, frente ao Braga e Rio Ave, mas não cumprirá o terceiro.

O presidente da Associação Portuguesa do Direito Desportivo (APDD), José Sampaio e Nora, já tinha antecipado o cenário, em declarações a Bola Branca.

"O que deve presidir à aplicação de uma medida cautelar é salvaguardar o efeito útil da decisão. Se não houver providência cautelar decretada neste momento, o Paulinho cumpre a sanção por inteiro [antes de ser conhecido o desfecho do recurso] e o recurso da decisão, de facto, não tem efeito útil, porque já cumpriu a sanção. Mesmo que, no futuro, se venha a comprovar se tem razão ou não. Neste momento, a providência cautelar tem tudo para lhe ser dada provimento ao pedido do Sporting, seja pelo TAD [Tribunal Arbitral do Desporto] ou do Tribunal Central Administrativo do Sul", explicou.



Paulinho, de 30 anos, leva 11 golos e 4 assistências esta temporada e junta-se ao leque de opções de Rúben Amorim para o clássico. O Sporting tem apenas uma baixa, Daniel Bragança, enquanto que o FC Porto tem sete indisponíveis por problemas físicos.

O Sporting-FC Porto, da 20.ª jornada da I Liga, arranca às 18h00 do próximo domingo, em Alvalade, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

