O Sporting interpôs recurso no Tribunal Arbitral do Desporto para tentar a utilização de Paulinho no jogo contra o FC Porto.

O avançado foi castigado com três jogos pelo Conselho de Disciplina da FPF após a expulsão no encontro com os dragões, na final da Taça da Liga, em Leiria.

Paulinho viu duplo amarelo e, na altura da expulsão, terá chamado “corruptos” à equipa de arbitragem.