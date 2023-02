Sporting vai disputar "o jogo pelo jogo" no quinto ensaio frente ao Benfica

A treinadora do Sporting garante que a sua equipa vai agarrar-se à réstia de esperança que tem de passar frente ao Benfica, na segunda mão das meias-finais da Taça da Liga, depois do 4-1 do primeiro jogo.

Na antevisão do encontro, esta terça-feira, Mariana Cabral assume que o Benfica tem maior ritmo competitivo, porque teve Liga dos Campeões, e os dois clubes têm "projetos diferentes". O das águias está num estágio de competitividade mais avançado, porém, o Sporting quer bater-lhes o pé.

"Vamos jogar o jogo pelo jogo. Sabemos que o Benfica está em vantagem, que temos menos probabilidades de passar, mas vamos agarrar-nos com todas as forças às probabilidades que temos e disputar o jogo", garante.

"Fazemos muito com pouco"

Os projetos de Sporting e do Benfica são distintos. Em Alvalade, apesar de o "querer competir" estar sempre presente, o projeto "é muito assente na formação, em preparar as jogadoras para o futuro, para que cresçam":

"Precisamos de crescer, de evoluir. (...) Especialmente neste clube, acho que toda a gente tem a noção de que fazemos muito com pouco. É um bocado a alma de Sporting e é com isso que vamos a jogo. Vamos competir e elas querem fazer o melhor possível pelo clube."

Na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga feminina, o Benfica goleou o Sporting por 4-1. O segundo jogo está marcado para quarta-feira, às 20h00, em Alcochete. É o quinto "round" entre as duas equipas, esta época - as encarnadas venceram os outros três jogos, por 4-1, 2-1 e 5-0.

A outra meia-final é entre Braga e Famalicão. As arsenalistas venceram 3-0 na primeira mão. A segunda realiza-se na quarta-feira, às 11h00.