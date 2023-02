Internacional portuguesa Diana Silva renova com o Sporting

Sporting anuncia a renovação de contrato com a avançada Diana Silva.

O clube não revela a duração do vínculo da internacional portuguesa, de 27 anos, que esta época soma 13 golos e três assistências em 16 jogos.

Esta é a segunda passagem de Diana Silva pelo Sporting, depois de ter feito parte da génese da equipa feminina, em 2016. Saiu em 2020, para o Aston Villa, de Inglaterra, e regressou a Alvalade em 2022.

"Sinto-me muito orgulhosa e feliz com o meu percurso no Sporting. Renovar é sinónimo de continuar a trabalhar, dar tudo pelo clube e continuar motivada para dar mais títulos ao Sporting", declara a avanaçada, em declarações aos canais oficiais do clube leonino.

Diana Silva é a maior goleadora da história do Sporting, com 125 golos em 150 jogos. Tem duas Ligas, três Taças de Portugal e duas Supertaças.

Também em fevereiro, o Sporting também renovou contrato com a guarda-redes norte-americana Hannah Seabert, de 27 anos.