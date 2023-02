"Coates de fora no Sporting? É mais difícil substituir Aderllan no Rio Ave"

Tonel relativiza a ausência de Seba Coates, capitão do Sporting, em Vila do Conde, esta noite, no fecho da 19ª jornada da I Liga.

O central uruguaio falha a visita ao terreno do Rio Ave, ao ter completado uma série de cinco cartões amarelos, e ficando assim disponível para o clássico seguinte com o FC Porto.

O antigo capitão de equipa do Sporting, Tonel, acredita que não há motivo para grande preocupação. Em declarações a Bola Branca, o jogador que destacou-se precisamente no eixo da defesa enquanto futebolista do Sporting, acredita que mais preocupado estará Luís Freire com a ausência de Aderllan Santos.

"Aderllan faz mais falta ao Rio Ave do que Coates ao Sporting, uma vez que o Rio Ave estará mais tempo em organização defensiva. E é para as faltas que existem os plantéis. Será uma defesa mais baixa do Sporting, é verdade, mas também mais rápida com St. Juste", sustenta o ex-jogador.



Aderllan, de 33 anos, falha também o jogo por castigo. O central do Rio Ave foi expulso no final da partida frente ao Vizela na última jornada.

Tonel não está à espera que os reforços Bellerín e Diomandé sejam já titulares nas opções do Sporting. Esgaio deve manter a titularidade à direita.

"À partida nenhum deles irá jogar de início. O Bellerín estará mais perto, mas o Ricardo Esgaio fez uma boa exibição contra o Braga. E o Diomandé não o vejo como titular, tem outros à frente. Tem grande potencial mas, para já, não terá ainda muitos minutos", analisa Tonel, que antevê um Sporting "confiante em Vila do Conde, perante um Rio Ave com dificuldades mas que – atuando em casa – vai tentar pontuar".



O Rio Ave-Sporting arranca este segunda-feira, às 21h15, em Vila do Conde. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.