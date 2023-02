José Eduardo, antigo lateral direito do Sporting, está satisfeito com a contratação de Héctor Bellerín, mas lembra que não é um novo Pedro Porro.

“Bellerín é um bom jogador, mas não podemos cometer o erro de comparar com Porro, que é um jogador extraordinário. Não esperem ver o alter-ego de Porro em Bellerín. É muito bom jogador e pode completar bem a saída”, diz em Bola Branca.

O novo lateral espanhol de Alvalade foi contratado ao Barcelona, por empréstimo, no último dia de mercado.

Apesar dos elogios a Bellerín, José Eduardo admite que há aspetos do jogo de Pedro Porro que vão fazer falta à equipa.

“Não tem a explosão do Porro, que é muito explosivo, reativo, com uma capacidade física e coragem incrível. O Bellerín também oferece isso a atacar, mas não tem a explosão do Pedro Porro. Mas o Sporting está bem servido nesta posição com os jogadores que tem neste momento”, garante, ainda assim, em entrevista à Renascença.

Bellerín, de 27 anos, está em fim de contrato com o Barcelona e abre-se, nessa perspetiva, poderá permanecer em Alvalade, caso convença Rúben Amorim. O internacional espanhol fez quase toda a carreira em Inglaterra, no Arsenal. Na temporada passada jogou no Betis e esta época fez sete jogos pelo Barcelona.

Chega ao Sporting para substituir Pedro Porro, transferido para o Tottenham, neste mês de janeiro.