Rúben Amorim. "Boa vitória"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, elogia a entrada dos leões no jogo, o que permitiu acalmar a partida.

“Marcando mais cedo conseguimos controlar melhor o jogo e precisávamos disto depois da final [da Taça da Liga]. Foi dolorosa [a derrota] e, marcando cedo, a equipa acalmou”.

O técnico dos leões acrescentou: “A primeira parte não teve grandes oportunidades, mas estivemos sempre mais perto do golo e a controlar bem os ataques do Sp Braga. Fomos a vencer para o intervalo com justiça. Na segunda parte fizemos logo o segundo e depois da expulsão tornou-se tudo mais fácil”.

“Tivemos várias chances para marcar, mantivemos o ritmo e foi uma boa vitória”, resume.

Na flash interview da Sporttv, Rúben Amorim destacou ainda as exibições de Ricardo Esgaio e Youssef Chermiti.

“O Esgaio precisa de ritmo para jogar e hoje recebeu muito carinho dos adeptos. Fez toda a diferença, porque um jogador está em campo com sensações diferentes quando não se sente tão confortável. Metade da exibição do Esgaio deve-se aos adeptos e o jogo também se desenrolou de uma forma que o ajudou. Quanto ao Chermiti foi o que viram, muito forte a segurar a bola, muito chato, correu o jogo todo, tem um cabeceamento perigoso. Esteve muito bem nos apoios e não podia estar mais satisfeito”, referiu.

Já sobre a tabela classificativa, Amorim não olha para a tabela, mas garante querer fazer uma melhor segunda volta do que fez na primeira.

“Não podemos pensar na Champions, pensamos em vencer o próximo jogo e fazer uma segunda volta melhor. Temos agora mais dois pontos do que na primeira porque empatámos em Braga e vamos pensar assim. Vamos a Vila do Conde para vencer”.

O Sporting goleou o Sp. Braga por 5-0 para a I Liga.