Ricardo Esgaio fez as pazes com os adeptos. "Merece ter sucesso"

Os adeptos do Sporting fizeram as pazes com Ricardo Esgaio depois da excelente exibição, na última noite, na partida em que os leões venceram o Braga por 5-0.

Com a saída de Pedro Porro, Ricardo Esgaio jogou de início, fez uma excelente exibição, largamente aplaudida pelo universo leonino.

Para Rui Casaca, que enquanto diretor desportivo trabalhou quatro temporadas no Sporting de Braga com Ricardo Esgaio, estamos perante um jogador que merece ter sucesso.

"O Esgaio é um ser humano fantástico, é uma excelente pessoa, é um colega extraordinário, é daquelas pessoas que nos dá prazer ver ter sucesso na vida, porque merece tudo isso. Enquanto atleta, é um jogador de entrega total a tudo aquilo que faz, quer em treinos quer nos jogos", diz, antes de prosseguir.

"É um excelente elemento de grupo, é um jogador que todos os treinadores gostam de ter, porque é muito solidário e tem características únicas. O que tem acontecido com o Esgaio, é o que acontece a muitos jogadores. Há momentos na carreira que as coisas saem mal, com alguma infelicidade e a cobrança é grande. Mas ele também é muito forte mentalmente, e conseguiu superar essa situação", afirma.

Na opinião de Rui Casaca, a saída de Pedro Porro para o Tottenham pode permitir uma maior utilização de Ricardo Esgaio, mesmo com a chegada do lateral direito Bellerín.

"As coisas conjugam-se nesse sentido, mas conhecendo o Esgaio, também é um jogador que não baixa os braços, mesmo não jogando, treina da mesma maneira, tem sempre muito vontade de jogar, muita vontade de ganhar, é um jogador que deixa a pele em campo. Tendo um jogador com a qualidade Porro não estava a ser fácil ele jogar, mas soube esperar e trabalhar para agarrar com todas as forças a oportunidade que lhe foi dada, fazendo uma exibição muito boa", considera.

Ricardo Esgaio foi pedra influente na goelada do Sporting ao Sporting de Braga por 5-0. Em relação aos arsenalistas, Rui Casaca, que conhece a estrutura do futebol, considera que a abordagem aos recentes jogos com o Sporting, em Alvalade, ambos vencidos pelos leões por 5-0, não foi a melhor.

"O Braga fez uma grande primeira volta e há consistência nisso. Nestes dois jogos com o Sporting a abordagem não foi a melhor, apesar de terem existido algumas condicionantes. Mas não se sentia um Braga capaz com capacidade para reagir", conclui.