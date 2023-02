Diomandé feliz por chegar “ao maior clube português”

O defesa central Ousmane Diomandé diz estar “muito feliz por estar finalmente no Sporting”.

"Estou muito feliz por estar finalmente no Sporting. Mal posso esperar por começar para continuar a progredir e mostrar o que posso fazer dentro de campo. É um sonho de menino porque estamos a falar do Sporting, o maior clube português. É o projeto desportivo certo para mim e o melhor sítio onde poderia estar", referiu.

Em declarações à Sporting TV, Diomandé apresenta-se aos sócios e adeptos dos leões.

"Sou um jogador que gosta de ter a bola e aqui as equipas amam jogar o jogo. Por isso, acho que estou no lugar certo. Já ouvi falar muito do Sporting e sei que é um grande. Tem um projeto desportivo de topo e estou muito feliz."

O jogador, de 19 anos, chegou do Mafra por empréstimo do Midtjylland, num negócio que custa 7,5 milhões de euros e pode chegar aos 12,5 milhões em objetivos.

Diomandé é um dos reforços de inverno dos leões, tal como Bellerin e Tanlongo.