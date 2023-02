Bellerin. “Lisboa respira Sporting”

O defesa direito Bellerín sentiu uma “boa energia” quando recebeu o convite do Sporting.

"Vir para o Sporting significa sobretudo muita alegria, desde o primeiro momento em que recebi a notícia de que estavam interessados tive uma boa intuição e senti uma boa energia. Estou muito contente por estar aqui, tenho muita vontade de desfrutar do futebol. Vir para o maior clube de Portugal é uma opção muito boa”, disse o jogador à Sporting TV.

Bellerín chega por empréstimo do FC Barcelona, mas os leões têm cláusula de opção por mais duas épocas.

O lateral espanhol lembra uma passagem por Alvalade enquanto jogador do Arsenal e deixa elogios.

"Já tinha estado aqui com o Arsenal, há cinco anos, mas quando conheces o Estádio José Alvalade e a cidade vês como Lisboa respira Sporting. Ainda tenho muito por descobrir sobre o clube, mas venho com muita vontade de envolver-me no que é ser sportinguista e desfrutar junto dos adeptos e da equipa", referiu.

Bellerin deixou mensagem: “Quero dizer aos sportinguistas que venho para dar tudo e esforçar-me a cada dia. Quero dar muitas alegrias aos sócios e adeptos", referiu.

Foram três os reforços de inverno dos leões: Bellerin, Diomandé e Tanlongo.