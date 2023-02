"Futuro de Rúben Amorim no Sporting depende mais dele do que do clube"

"O futuro de Rúben Amorim no Sporting depende do que ele quiser para a sua carreira", conclui.

A relação pode enfraquecer do lado de Amorim, caso o treinador, "que tem qualidade e capacidade para treinar clubes na Europa, veja as portas fecharem.se, por não ter uma equipa vencedora".

José Peseiro considera que Rúben Amorim é um pilar fundamental na estrutura atual do Sporting e a sua permanência em Alvalade está mais dependente da sua vontade do que de outro qualquer fator.

Peseiro acrescenta que, além da qualidade como treinador, Rúben Amorim "tem a capacidade para ajudar a estrutura a voltar o pôr o Sporting ao nível da sua história e da sua dimensão social".

"Sabemos o que era o Sporting com esta direção antes do Rúben Amorim, e o Sporting que é depois de Rúben Amorim. Por isso não há dúvida que Rúben Amorim foi uma mais-valia, é uma mais-valia e continuará a ser uma mais-valia. Não são alguns resultados negativos, ou o que se possa passar até ao final da época, que coloca em causa o que tem feito, e que pode ainda dar ao Sporting", remata.

Rúben Amorim, de 38 anos, cumpre a quarta temporada no Sporting. Campeão nacional em 2020/21, conquistou, ainda uma Supertaça e duas Taças da Liga neste período. Esta temporada, os leões, no início da segunda volta, estão no 4.º lugar da classificação, já afastados da Taça de Portugal, perderam na final da Taça da Liga com o FC Porto e mantêm-se em prova na Liga Europa.

O treinador tem contrato com o Sporting até 2026.