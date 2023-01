Três jogos de castigo para Paulinho

O avançado Paulinho foi suspenso por três jogos na sequência dos incidentes na final da Taça da Liga entre Sporting e FC Porto.

O jogador dos leões leva um jogo de castigo pelo cartão vermelho e mais dois por ofensas à equipa de arbitragem.

Assim, Paulinho falha as partidas contra Sp. Braga (dia 1), Rio Ave (dia 6) e FC Porto (dia 12).

"Após sair do terreno de jogo, já expulso, dirigiu-se ao 4.° árbitro com o dedo em riste da mão direita dizendo 'corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos'", revelado o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF.

