Sporting vai emprestar José Marsà ao Gijón

O Sporting vai emprestar José Marsà ao Sporting de Gijón, de acordo com os jornais espanhóis "La Nueva España" e "Killer Asturias".

O defesa-central espanhol, de 20 anos, é "vítima" do excesso de centrais esquerdinos no plantel do Sporting - há Gonçalo Inácio e Matheus Reis. Esta época, tinha apenas sete jogos disputados pela equipa principal.

Marsà trocou a formação do Barcelona pelo Sporting na temporada passada. Tem contrato com os leões até 2024, ou seja, até ao final da próxima época, e cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.