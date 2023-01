Rúben Amorim: "O Porro agora é filho do Conte"

A Rúben Amorim custa ver "os filhos" sair de casa e Pedro Porro não é exceção. O lateral direito deixa o Sporting, vai jogar no Tottenham, e para lá da perda desportiva, o treinador do Sporting destaca a perda a nível pessoal. Porro, "agora, é filho do Conte", treinador dos londrinos.

"É aquilo que aconteceu com o Nuno Mendes, com o Matheus Nunes. Mais do que a relação profissional, e claro que fazem falta à equipa, a verdade é que sentimos muito pessoalmente, porque a relação do treinador com os jogadores é muito próxima. Um dia são os nossos melhores amigos, os nosso filhos e agora é filho do Conte. Se jogar contra ele, já sei quais são as dificuldades que ele tem e irei usar tudo para vencer a equipa dele, se jogarmos entretanto", diz o treinador, em conferência de imprensa, esta terça-feira, em Alcochete.



Para o lugar de Porro chegará outro lateral espanhol. Hector Bellerín, do Barcelona. Rúben Amorim não comenta, para já, a contratação de Bellerín, mas ressalva que "um jogador com as características do Porro não se arranja". "Um lateral direito que tem tantos golos e assistências, é difícil. Vamos tentar construir outro", afirna.

Porro viajou na segunda-feira para Londres e será reforço do Tottenham. Os ingleses pagam o valor da cláusula de rescisão - 45 milhões de euros - e suportam os custos da operação para pagamento a pronto. Os leões ficam ainda com mais 15% do passe de Marcus Edwards, subindo a sua quota para 65%.

Bellerín, que tinha pouca utilização em Barcelona e estava em fim de contrato, vai custar um milhão de euros à equipa lisboeta.