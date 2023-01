"É difícil explicar como me sinto a ver a minha equipa a falhar objetivos"

Rúben Amorim explica que não lhe falta motivação para atacar a segunda metade da época, mesmo estando o Sporting longe da luta pelo título, fora de uma posição de acesso à Liga dos Campeões, fora da Taça de Portugal e sem a Taça da Liga.

O treinador do Sporting recorda que ainda há a Liga Europa, mas a principal base da sua motivação é o orgulho por estar num clube como o Sporting.

"É difícil explicar como me sinto a ver a minha equipa no 4.º lugar, a falhar objetivos. É uma questão de orgulho. A minha motivação é muito maior do que no início. Temos de fazer uma segunda volta melhor. Vamos ter jogos da Liga Europa, nunca se sabe o que pode acontecer", diz o treinador, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Insatisfeito com os resultados, Rúben Amorim observa que está "satisfeito com o crescimento da equipa". "Estamos a jogar cada vez melhor", avalia.

Pela frente, no arranque da segunda volta, os leões têm o Sporting de Braga, equipa que golearam na Taça da Liga, por 5-0. "É uma equipa que está melhor do que nós no campeonato. Será um jogo diferente do que aconteceu aqui para a Taça da Liga", prevê.

O Sporting, 4.º classificado, tem oito pontos de atraso para o Braga, que ocupa a segunda posição. O Sporting-Sporting de Braga, da 18.ª jornada do campeonato, está marcado para quarta-feira, às 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.