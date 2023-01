"Sporting não terá castigo para os jogos com Porto e Braga"

O professor de Direito do Desporto Lúcio Correia acredita que o Sporting não corre o risco de não jogar em Alvalade contra Sporting de Braga e FC Porto, na sequência dos incidentes de alegado mau comportamento dos adeptos durante a final da Taça da Liga.

O uso de pirotecnia no futebol volta a estar na ordem do dia. No sábado, as fagulhas de tochas utilizadas, alegadamente, por adeptos do Sporting - usavam macacões brancos e máscaras - no piso superior do Estádio Municipal de Leiria provocaram ferimentos a dez adeptos que se encontravam no piso inferior.

Em declarações a Bola Branca, Lúcio Correia refere que, havendo uma sanção ao Sporting, "seja ela de multa ou de interdição do recinto desportivo", só será aplicada daqui a uns meses. Por isso, não há perigo os próximos jogos em casa de não serem disputados em Alvalade.

O professor de Direito do Desporto não tem "a menor dúvida" de que o Sporting poderá suspender os efeitos de uma primeira decisão do Conselho de Disciplina da Federação através de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto. "Sendo suspenso, será como se nunca tivesse existido", assinala.

"Por isso, nesses jogos [Braga e Porto], o Sporting não será privado de jogar no seu estádio. Pelo menos para já, não trará nenhum tipo de consequência desportiva. Mais tarde, poderá haver. Estes processos costumam demorar uns meses a ser decididos, e mais tarde, dependendo da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, aí, sim, poderá haver outro tipo de consequências", afirma.

No enquadramento legal, o Sporting poderá incorrer numa interdição do Estádio de Alvalade entre um e dois jogos, pois "podemos estar perante situações de reincidência". No entanto Lúcio Correia acredita que a sanção poderá ficar por uma multa.

"Normalmente, estes casos são sancionados com multa e, em último caso, com suspensão e interdição do recinto desportivo por um jogo ou dois. Mas o que tem sido corrente, pelo menos até à alteração de lei que está prevista, é uma aplicação de multa. É o que tem sido o observado em processos anteriores", recorda.

Árbitro "decide" Matheus Reis: de um jogo a um ano



O jogo do final da Taça da Liga terminou com um episódio que envolveu Matheus Reis e o árbitro João Pinheiro. O defesa do Sporting encostou a testa na cabeça do árbitro. Nestas declarações à Renascença, Lúcio Correia revela quais os castigos em que o jogador pode incorrer:



"Se os factos forem interpretados como uma tentativa de agressão, a sanção cairá numa moldura mais grave, com uma punição de um mês a um ano com a respetiva multa. Também poderá ser feita a interpretação de que apenas é um gesto ameaçador e não teve qualquer intenção de agressão ao árbitro. Nesse caso, a sanção poderá ir de um a quatro jogos."

Para a decisão do caso de Matheus Reis, em que "as imagens dão direito a várias interpretações", Lúcio Correia diz que o relatório do árbitro "será decisivo" para a aplicação de uma eventual sanção.

"A forma como o árbitro recebe o gesto e o interpreta será importante. Se o jogador o aborda de uma maneira muito agressiva, e que ele ficasse mesmo convencido que iria ser agredido, então estamos perante uma tentativa de agressão. Se achou que não tinha essa gravidade, e que foi um gesto mais irrefletido pelo calor do jogo, será uma questão diferente. É uma situação muito dúbia, em que a interpretação do árbitro é de caráter decisivo para esclarecer qual é a sanção do jogador", conclui.

O Sporting perdeu a final da Taça da Liga para o FC Porto, por 2-0. As duas equipas voltam a encontrar-se dentro de duas semanas, a 12 de fevereiro, em Alvalade, a contar para a jornada 20 do campeonato. Antes disso, na sexta-feira, os leões recebem o Braga, na ronda 19.