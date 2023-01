Porro não treinou no Sporting e prepara-se para sair

Pedro Porro não integrou o treinou do Sporting esta manhã, segundo o jornal "A Bola". Segundo apurou a Renascença junto de fonte do Sporting, o lateral teve autorização do clube para não treinar e finalizar os detalhes da transferência para o Tottenham, que deverá mesmo acontecer.

Esta manhã, a imprensa portuguesa avançou que o negócio poderia estar em risco.

Segundo o "Record", o clube inglês não queria suportar os juros da operação de financiamento que permite ao Sporting receber a pronto o valor da transferência. No entanto, a imprensa inglesa diz que os leões é que faltaram à palavra.

O acordo estava fechado, em teoria: o Tottenham aceitou pagar os 45 milhões de euros da cláusula de rescisão do lateral-direito internacional espanhol, de 23 anos, que se despediu dos adeptos do Sporting após a final da Taça da Liga. Seria a pronto, com recurso a financiamento.

Contudo, é aí que se gera a discórdia: o valor total da operação ascende a 48 milhões de euros. Os três milhões extra correspondem a juros, que agora o Tottenham parece não querer pagar, explica o "Record".

Porro, de 23 anos, despediu-se dos adeptos após a final da Taça da Liga, na noite de sábado. O lateral-direito está no Sporting desde 2020/21. Esta época, leva três golos e 10 assistências em 26 jogos disputados. Venceu um campeonato e duas Taças da Liga.

Sporting e Tottenham têm até amanhã à noite para fechar a transferência, dia em que fecha o mercado.

[Atualizado às 16h38]