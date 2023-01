Porro a caminho de Londres. "Estou muito agradecido ao Sporting"

Pedro Porro já está a caminho de Londres para trocar o Sporting pelo Tottenham.

O lateral prestou rápidas declarações aos jornalistas já no aeroporto, esta noite, e deverá aterrar em Londres durante a madrugada.

"Já me despedi do Rúben e ainda nao falei com o Conte. Estou muito agradecido ao Sporting e espero que lhes corra tudo bem. Tenho de fazer a minha vida e seguir o meu sonho", disse.

Porro terá recusado treinar esta segunda-feira e explicou a situação: "Só pedi porque estava a negociar, a minha cabeça não estava bem. Estou muito agradecido ao Sporting, que percebeu a situação".



Questionado sobre o atraso nas negociações, Porro disse apenas: "Isso não é comigo, são coisas das negociações".

O Tottenham vai pagar 47,5 milhões de euros por Pedro Porro e ainda 15% do passe de Marcus Edwards. Para o seu lugar, os leões já têm acordo para a contratação de Bellerín.



Porro, de 23 anos, despediu-se dos adeptos após a final da Taça da Liga, na noite de sábado. O lateral-direito está no Sporting desde 2020/21. Esta época, leva três golos e 10 assistências em 26 jogos disputados. Venceu um campeonato e duas Taças da Liga.