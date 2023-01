Negócio entre Sporting e Tottenham por Porro está em risco

A venda de Pedro Porro ao Tottenham está em risco. Segundo o "Record", o clube inglês não quer suportar os juros da operação de financiamento que permite ao Sporting receber a pronto o valor da transferência. No entanto, a imprensa inglesa diz que os leões é que faltaram à palavra.

O acordo estava fechado, em teoria: o Tottenham aceitou pagar os 45 milhões de euros da cláusula de rescisão do lateral-direito internacional espanhol, de 23 anos, que se despediu dos adeptos do Sporting após a final da Taça da Liga. Seria a pronto, com recurso a financiamento.

Contudo, é aí que se gera a discórdia: o valor total da operação ascende a 48 milhões de euros. Os três milhões extra correspondem a juros, que agora o Tottenham parece não querer pagar, explica o "Record".

O recurso a financiamento é uma operação cada vez mais comum no futebol. Já aconteceu, por exemplo, com a transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid, em 2019. Permite ao clube vendedor receber o valor a pronto e ao comprador pagar em prestações. Porém, como em qualquer operação de crédito bancário, vem com juros.

A versão da imprensa inglesa é diferente, porém. De acordo com Paul O'Keefe, intermediário registado na Federação inglesa, a cláusula de rescisão de Pedro Porro expira 12 dias antes do fecho de cada janela de mercado, pelo que, neste momento, não existe. Será esse o argumento que o Sporting está a usar para forçar o Tottenham a pagar os juros da transferência. O portal "The Athletic" também diz que foi o Sporting que recuou à última hora em relação aos termos acordados.

A operação encontra-se, agora, num impasse. O Sporting já terá congelado a contratação do espanhol Hector Bellerín, por empréstimo do Barcelona. O ex-Arsenal, de 27 anos, fica à espera da saída de Porro.

[notícia atualizada às 15h41]