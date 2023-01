Diomandé “joga em qualquer equipa do mundo”

O presidente do Mafra, José Cristo, despediu-se do defesa-central Ousmane Diomandé, que estará a caminho do Sporting.

O jogador, emprestado ao clube da II Liga pelo Midtjylland, já não defrontou este domingo a UD Oliveirense.

José Cristo justificou a ausência com a necessidade de evitar “algum azar” que “pudesse estragar o negócio”.

O dirigente do Mafra garante que Diomandé, de 19 anos, representa “uma transferência pouco normal na II Liga, com o Mafra a ser o clube que serviu de trampolim a um jogador que, na minha opinião, joga em qualquer equipa do mundo”.

O Midtjylland, clube detentor do passe, também já tinha confirmado “um grande interesse” no defesa, sem, no entanto, referir o nome do Sporting.

Na primeira parte da época, pelo Mafra, Diomandé fez 17 jogos e um golo.

Segundo a comunicação social, os leões vão pagar 7.5 milhões de euros pelo jogador ao Midtjylland, mais 5 milhões por objetivos.