Rúben Amorim. Porro e Paulinho vão a jogo

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, garante que Porro “já não sai”, pelo menos, até à partida contra o FC Porto, na final da Taça da Liga.

“Agora já não sai. Vai para estágio e eu estou ao pé dele. Já não sai até ao jogo. Ultimamente, o futebol tem mudado um bocadinho, mas os clubes estão em primeiro lugar e ele está apto a jogar. Desde que esteja inscrito pelo Sporting ou por outro clube, tem de ir a jogo. Aqui é um facto”, disse.

O técnico dos leões, no entanto, aguarda pelo fim do mercado de transferências para ter certezas quanto à permanência do jogador espanhol.

"Não sei se é o último jogo ou não. Faltam poucos dias. Vocês vão saber até dia 1, se fica ou se sai", acrescenta.

Ainda sobre jogadores, Amorim confirma que Paulinho vai jogar, apesar de ainda ter dores.

Em conferência de imprensa antes da final da Taça da Liga, Rúben Amorim diz que é difícil as equipas surpreenderem o adversário, mas “cada jogo tem a sua história”.

“São dois treinadores que já jogaram muitas vezes um contra o outro, as duas equipas também, os jogadores já se conhecem. O FC Porto já mudou a forma de jogar, nós temos nuances diferentes. Isso não vai ser uma surpresa porque há todo o tipo de observação. Portanto, surpresa não mas são equipas com estilos diferentes. Cada equipa vai querer levar o seu estilo a ser mais forte. Temos de aumentar a intensidade e agressividade”, acrescentou.

Amorim considera que a final “é mais importante para nós do que para o FC Porto porque temos menos títulos. Já a vontade de vencer vai ser igual para as duas equipas”.

“Há muitos jogadores do Sporting que ainda não ganharam”, lembra o técnico dos leões.

Sobre o adversário, Rúben Amorim diz que “o FC Porto tem vários jogadores importantes: Taremi, Otávio, Pepe e Uribe, são a espinha dorsal”.

A final da Taça da Liga, entre Sporting e FC Porto, disputa-se este sábado a partir das 19h45. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.