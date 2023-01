"Recuperação de Paulinho é boa notícia para o Sporting"

Nélson Pereira, antigo guarda-redes e treinador do Sporting, considera que a recuperação de Paulinho a tempo da final da Taça da Liga, frente ao FC Porto, "é uma boa notícia" para Rúben Amorim.

O ponta de lança está recuperado da pancada no ombro direito sofrida na meia-final com o Arouca e é opção para o jogo de sábado. Em declarações a Bola Branca, Nélson Pereira congratula-se com a notícia.

"O Paulinho tem sido peça fundamental na Taça da Liga. Tem feito muito golos e tem sido decisivo, e é a referência de ataque da equipa do Sporting, por isso, a sua recuperação é uma boa notícia", destaca.

O facto de Paulinho ter maior produção goleadora na Taça da Liga do que no campeonato "é só uma coincidência", entende Nélson Pereira: "A sua importância tem sido alta nas duas competições."

"Um bom jogo", com ou sem Porro





A saída de Pedro Porro para o Tottenham está iminente. A concretizar-se, o Sporting vai ressentir-se. A começar já na final da Taça da Liga, caso o espanhol já não possa alinhar, assume Nélson Pereira.

"Todos sabemos da importância que Pedro Porro tem na equipa. É um jogador fora de série e o Sporting poderá ressentir-se um pouco, caso a sua saída aconteça, porque dá uma grande vivacidade ao corredor direito, com largura, profundidade, assistências e golos. Por isso, a sua saída não é fácil de colmatar. O Sporting deverá ter acautelado a possibilidade da saída de Porro, mas quem chegar vai precisar de adaptação", vinca.



Para o antigo guarda-redes, pode ser a vertente individual a decidir a final da Taça da Liga, que tem "condimentos para que seja um bom jogo":



"São duas grandes equipas, com intervenientes de grande qualidade e bem orientadas. E sendo uma final, o que se passou para trás não tem grande influência. É um jogo único de que tem de sair um vencedor, e em que os jogadores podem fazer a diferença. Espero que seja um bom jogo de futebol. O favoritismo é de 50% para cada equipa, porque, numa final, com dois clubes desta dimensão, não se pode esperar outra coisa."

Numa final, todos esquecem o cansaço



Quanto à questão do menor tempo de descanso do FC Porto em relação ao Sporting, Nélson Pereira considera que tal não irá fazer diferença em campo, pois "a motivação de jogar uma final sobrepõe-se a tudo isso".



"Tenho a certeza que Sérgio Conceição irá utilizar jogadores que não defrontaram o Académico de Viseu, por isso, acho que não se vai colocar a questão do físico. Uma final é uma final e todos querem ganhar e os jogadores esquecem o cansaço", conclui o antigo técnico leonino.

A final da Taça da Liga, entre Sporting e FC Porto, está marcada para sábado, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.