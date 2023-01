Sporting. Paulinho recupera para a final da Taça da Liga

Paulinho está recuperado da contusão num ombro e está apto para ajudar o Sporting na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto.

O avançado internacional português sofreu uma contusão no ombro direito na meia-final frente ao Arouca, que o Sporting venceu, por 2-1. No entanto, esta quinta-feira, já treinou sob as ordens de Rúben Amorim.

O treinador do Sporting tem, portanto, todo o plantel à disposição. Os leões voltam a treinar na sexta-feira de manhã e, a partir das 18h00, em Alvalade, Amorim fará a antevisão da final da Taça da Liga.

O clássico entre Sporting e FC Porto está marcado para sábado, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.