"Se Paulinho não jogar, o Sporting vai perder fio de jogo"

Delfim Teixeira, antigo jogador do Sporting, considera que a eventual ausência de Paulinho na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto, pode prejudicar a qualidade de jogo da equipa de Rúben Amorim.

Em entrevista a Bola Branca, Delfim Teixeira diz que se o avançado internacional português - que está em dúvida, devido a uma contusão no ombro, sofrida na meia-final - não jogar, o Sporting vai perder rotinas.

"O Paulinho vai fazer falta, porque é um jogador que está super motivado, porque vem concretizando. O Paulinho está em crescendo e, se não jogar, ficará triste por essa impossibilidade e o Sporting vai perder fio de jogo, que tem vindo a criar nestes últimos jogos", sustenta.

Porro dará tudo pelo Sporting se jogar a final



Outro jogador cuja utilização está em dúvida é Pedro Porro. Segundo a imprensa, o Tottenham está disposto a satisfazer as pretensões do Sporting e pagar 45 milhões de euros pelo lateral-direito espanhol.



Delfim acredita que, se não puder jogar a final, Porro "irá fazer falta ao Sporting". Caso possa ser utilizado no jogo com o FC Porto, "vai dar tudo pela camisola que apostou nele e que potencializou as suas capacidades".

"Não vejo outra atitude num profissional como ele", sublinha Delfim.

Delfim recusa a ideia de um Sporting muito pressionado na final da Taça da Liga, por estar longe dos primeiros lugares do campeonato.



"Penso que, até pela prestação no campeonato aquém do esperado, porque o Sporting está numa posição difícil de alcançar o título, esta competição trará motivação para o que resta do campeonato e para que se possa preparar a próxima época em cima de vitórias", considera.

Taça da Liga serve para aumentar a confiança



Quanto à final, Delfim antevê um bom jogo. As duas equipas podem ter na Taça da Liga um bom motivo para aumentarem a confiança.



"Temos uma final em grande, com dois crónicos candidatos ao título no campeonato, em que estão a ter algumas dificuldades em chegar ao primeiro lugar, que é ocupado com mérito pelo Benfica. Faz com que as equipas queiram vencer este jogo e, por isso, estão lançados os melhores condimentos para ternos um grande espetáculo", conclui.

A final da Taça da Liga, entre Sporting e FC Porto, está agendada para as 19h45 de sábado, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.