Lateral do Brighton ganha o papel de sucessor de Porro

Apesar de não ter muitos minutos acumulados, Lamptey agrada ao treinador do Sporting, Rúben Amorim, segundo "A Bola", e é o eleito para colmatar a iminente saída de Pedro Porro para o Tottenham.

O defesa soma quatro internacionalizações pelo Gana, duas no Mundial 2022, em que foi titular uma vez, logo no jogo de estreia, precisamente diante de Portugal. Os africanos ficaram pela fase de grupos.

Lamptey fez toda a formação no Chelsea e rumou ao Brighton em 2020, por 1,2 milhões de euros. Esta época, ainda só foi cinco vezes titular pelas gaivotas, que ocupam um surpreendente sexto lugar da Premier League, mas já disputou 20 jogos e marcou um golo, e tem atraído interesse.

O Sporting já iniciou conversas com os ingleses do Brighton & Hove Albion pelo lateral-direito, de 22 anos, que pode chegar a Alvalade por empréstimo, possivelmente com opção de compra, ou em definitivo. Em caso de compra, Lamptey custaria entre dez e 15 milhões de euros.

Premier pesca no Sporting, Sporting pesca na Premier



De acordo com a imprensa, os ingleses cederam à intransigência do Sporting e vão bater a cláusula de rescisão de Porro, cifrada em 45 milhões de euros, para poderem levar o lateral-direito internacional espanhol, de 23 anos, de Alvalade já no mercado de janeiro.

Paga a cláusula de rescisão, o Sporting nada mais pode fazer para segurar Porro, a não ser esperar para ver como correm as negociações dos termos pessoais com o Tottenham. O defesa tem à sua espera um salário, bruto, de cerca de cinco milhões de euros por temporada.



Segundo o jornal "Record", o Tottenham chegou a oferecer os 50% do passe que detém de Marcus Edwards, 34 milhões de euros, mais um valor de bónus. O Sporting rejeitou e remeteu para a cláusula de rescisão.

Agora, Porro está mesmo na porta de saída e o Sporting gere alternativas: já foram apontados aos leões Milan van Ewijk, lateral neerlandês do Heerenveen, de 22 anos, que custaria cinco a dez milhões de euros; Pol Lirola, espanhol, de 25 anos, que joga no Elche, emprestado pelo Marselha, mas que deverá rumar ao Monza; e Sascha Boey, de 22 anos, francês do Galatasaray, que pede valores na ordem dos 14 milhões.