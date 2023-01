Lamptey no Sporting? “Só para ter espaço, crescer e depois regressar a Inglaterra”

Tariq Lamptey pode vir para o Sporting, mas sempre com o desejo de regressar rapidamente à Premier League. Mariano Barreto, antigo selecionador do Gana, com passagem recente pelo futebol ganês onde treinou o Asante Kotoko, da primeira liga do país, não vê outra explicação para a mudança.

O lateral direito de 22 anos, jogador do Brighton, está referenciado pelo Sporting e pode vir a preencher a vaga de Pedro Porro, caso se confirme a saída do defesa espanhol para o Tottenham por 45 milhões de euros.

Tariq Lamptey é internacional ganês e defrontou Portugal no campeonato do Mundo, mas tem cultura futebolística inglesa. Começou aos 15 anos no Chelsea, onde se manteve até aos 20 anos de idade, quando mudou para o Brighton, na época 2019/2020.

O lateral tem sido pouco utilizado na Premier League esta temporada e esse é um dos argumentos capazes de convencer o jogador a vir para Portugal, para trabalhar no Sporting às ordens de Ruben Amorim e poder jogar mais.

“O jogador ganês quer sair do Gana para ir para Inglaterra, esse é o sonho. Quando vejo um jogador, ainda por cima jovem, que está na Premier League e quer vir para Portugal, só posso entender que é para ter espaço, crescer num campeonato competitivo, ainda por cima numa equipa como o Sporting e com um treinador como o Rúben Amorim, para depois regressar”, explica Mariano Barreto, em Bola Branca.

Mariano Barreto destaca a importância de Tariq Lamptey ser formado em Inglaterra, tendo assim uma cultura tática que não existe no Gana. É um jogador que responde bem no corredor direito e tem atributos que justificam as notas positivas recolhidas pelo Sporting.

“É um jovem jogador, com talento e bom tecnicamente para a posição. Tem formação em Inglaterra e isso é uma mais-valia, porque há jogadores que vêm diretamente do Gana e têm muitas dificuldades de afirmação, porque a cultura tática é limitada”, diz, em entrevista à Renascença.

Na opinião de Mariano Barreto, seria um erro comparar a maturidade atingida por Pedro Porro ao estado de evolução em que se encontra Tariq Lamptey. Porro é um “jogador feito”, o ganês ainda está em desenvolvimento, mas ser uma “boa alternativa” caso se confirme a saída do espanhol.

“O Sporting pode encontrar em Lamptey uma boa alternativa a Pedro Porro. Claro que não o substitui por completo, porque o Porro já não é um jovem em formação, é um jogador consistente. Qualquer atleta vai ter dificuldades em substituí-lo. Mas, atendendo à posição e sendo um jogador rápido e possante, julgo que, a concretizar-se, pode ser benéfico para o Sporting”, conclui.

Mariano Barreto foi selecionador do Gana em 2004 e 2006, tendo orientado ainda o Asante Kotoko, da liga ganesa, em 2020/21. Em Portugal passou pelo Sporting, como preparador físico, entre 1987 e 1996.