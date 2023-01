Porro de saída do Sporting. Tottenham chega aos 45 milhões

Pedro Porro está de saída do Sporting. O Tottenham vai bater a cláusula de rescisão, cifrada em 45 milhões de euros, para levar o lateral-direito de Alvalade já no mercado de janeiro, segundo avança o jornal "Record".

O Sporting mostrou-se intransigente desde o início, conforme Rúben Amorim disse publicamente: Porro só sairia se pagassem o valor da cláusula de rescisão. O Tottenham deu o braço a torcer e prepara-se para chegar aos 45 milhões de euros pelo internacional espanhol, de 23 anos.

Batida a cláusula de rescisão, o Sporting nada mais pode fazer para segurar Porro, a não ser esperar para ver como correm as negociações dos termos pessoais com o Tottenham. O defesa tem à sua espera um salário, bruto, de cerca de cinco milhões de euros por temporada.

Ainda segundo o "Record", o Tottenham chegou a oferecer os 50% do passe que detém de Marcus Edwards, 34 milhões de euros, mais um valor de bónus. O Sporting rejeitou e remeteu para a cláusula de rescisão.

Agora, Porro está mesmo na porta de saída e o Sporting já olha para alternativas: Milan van Ewijk, lateral neerlandês do Heerenveen, Pol Lirola, espanhol que joga no Elche, emprestado pelo Marselha, e Sascha Boey, francês do Galatasaray, já foram apontados aos leões.

"Não garanto nada, mas só sai pela cláusula"

Em conferência de imprensa, na terça-feira, Amorim não garantiu a continuidade de Porro, mas voltou a remeter para a cláusula de rescisão.

"Não faço ideia. Há a cláusula e o mercado não fechou. Não garanto nada por nenhum jogador. A ideia que me transmitiram é que só sai pela cláusula", afirmou, após o jogo com o Arouca, das meias-finais da Taça da Liga, em que o internacional espanhol só jogou 20 minutos.



Pedro Porro chegou a Alvalade em 2020, por empréstimo de duas épocas do Manchester City. Esta temporada, tornou-se jogador do Sporting em definitivo, por 8,5 milhões de euros, com contrato até 2025.

Fundamental para Rúben Amorim, o defesa leva três golos e dez assistências em 25 jogos pelo Sporting, esta temporada.