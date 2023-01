Boey, Lirola, Van Ewijk? Rúben Amorim conta é com Porro

Rúben Amorim continua a contar com Pedro Porro, apesar dos vários laterais-direitos que têm sido apontados ao Sporting.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador do Sporting lembra que, além do internacional espanhol, há alternativas.

""Temos alguns alvos. Não olho para a posição de lateral-direito como uma obsessão a contratar porque conto com o Porro. Até agora não aconteceu nada, depois vamos fazer a nossa observação. Neste momento, conto com o Porro, o Esgaio, o Travassos e o Esteves, que lateral que temos nas equipas A e B. Depois, logo se vê", sublinha.

Adeus ao trio de centrais?

De qualquer forma, Amorim até admite colmatar uma eventual perda de Porro com uma mudança de sistema e desfazer o trio de centrais.

"Isto está a mudar muito. Se olharmos em Portugal, as equipas estão agora a usar muito o 4-4-2. Nós vamos fazer essa avaliação e ver como jogaremos para o ano. Está tudo em aberto", assinala o técnico.

Pedro Porro é pretendido pelo Tottenham, mas a convicção de Rúben Amorim é a de que o jogador só sairá nesta janela de mercado se o Sporting receber o valor da cláusula de rescisão, de 75 milhões de euros.

Milan van Ewijk, lateral neerlandês do Heerenveen, Pol Lirola, espanhol que joga no Elche, emprestado pelo Marselha, Sascha Boey, francês do Galatasaray, já foram apontados aos leões, como alternativas a Porro.