Rúben Amorim: "No dia em que o Sporting me quiser dispensar não levo mais um euro"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, garante que não exigiria "nem mais um euro" caso o clube leonino o quisesse despedir.

Em conferência de imprensa, o técnico foi questionado sobre uma possível cláusula no contrato que permitiria rescisão caso terminasse a primeira volta a 15 pontos do líder.

O Sporting está, nesta altura, a 12 pontos do Benfica. Amorim garante que "não tem essa cláusula", mas que não complicaria um possível despedimento por vontade da direção.

"No dia em que o Sporting me quiser dispensar, não levo mais um euro. Mesmo tendo contrato, no dia a seguir, o Sporting não precisa de me pagar mais nada. É esse o medo que tenho de ser despedido e de ficar no desemprego. É o nível de exigência que quero para mim porque também tenho a sorte de estar confortável na vida. Acredito que ficar em 4.º lugar no Sporting é difícil de gerir, e se o Sporting assim entender, poderá dispensar-me. Nem é preciso cláusula", disse.

Rúben Amorim, de 37 anos, está no Sporting desde o fim da época 2019/20. É a quarta temporada no clube leonino e já venceu quatro troféus: um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Apesar da época menos conseguida, o Sporting renovou o contrato de Rúben Amorim até 2026, em novembro.