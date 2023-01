"Não me parece que saia". Tottenham aperta, mas Amorim confia na continuidade de Porro

A duas semanas do fecho do mercado de transferências, Rúben Amorim, treinador do Sporting, não acredita que vai perder Pedro Porro até ao fim da época.

O técnico reforça que o espanhol só sai pela cláusula, num dia em que o Tottenham terá subido a parada pelo internacional espanhol, mas não se aproximou do valor pedido pelos leões. Em conferência de imprensa, Amorim reforça: 45 milhões, ou fica.

"Eu não posso garantir nada, mas não me parece que saia. Para sair vão ter de pagar 45 milhões de euros, caso contrário não sai neste mercado de inverno", disse.



Segundo o "Record", o Tottenham ofereceu os 50% do passe que detém de Marcus Edwards, 34 milhões de euros, mais um valor de bónus. O Sporting rejeitou.

O treinador sabe que o mês de janeiro mexe com os jogadores, um fenómeno que "todos os treinadores sofrem".

"Sabemos que há jogadores que querem sair e isso é normal. É normal que os jogadores estejam mais ansiosos neste mês, até porque os agentes falam com ele várias vezes. A nossa missão é ir falando com eles e tranquilizá-los. Temos de estar mais atentos e falando das tarefas que temos para eles. Mas são situações normais de meses de mercado”, termina.

Pedro Porro, de 23 anos, cumpre a terceira época no Sporting, a primeira em definitivo depois de dois anos de empréstimo do Manchester City. O lateral tem contrato com o Sporting até 2025.