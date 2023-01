Mariana Cabral. “No Sporting todos os jogos são para ganhar”

A treinadora das leoas, Mariana Cabral, não tem dúvidas: “No Sporting todos os jogos são para ganhar”.

A equipa de Alvalade defronta o Benfica para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol feminino.

“No Sporting todos os jogos são para ganhar e este não foge à regra, sabendo que nos quartos de final da Taça estão excelentes equipas. No ano passado também muitos não acreditaram e conquistámos o troféu. Somos as detentoras da Taça e estaremos na Luz com a ambição de vencer”, refere.

A técnica do Sporting diz que “não há segredos” entre as duas equipas. “Preparámos bem este jogo, tal como o Benfica terá feito”.

"O Benfica tem os seus pontos fortes, nós temos os nossos. Temos uma equipa muito jovem, que tem o ADN da formação, que está a crescer, e [as jogadoras do Sporting] vão preparadas para jogar. Depois, às vezes, é uma questão de a bola entrar ou não entrar e, seguramente, será um grande jogo", resumiu Mariana Cabral.



O Benfica – Sporting para a Taça de Portugal está marcado para sábado no estádio da Luz.

Já no campeonato, a equipa da Luz lidera com 33 pontos, em 11 jogos, e o Sporting é quarto com 23.