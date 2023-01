Amorim confia em Chermiti e compara-o a Nuno Mendes

"Pode entrar mais um central de pé direito, mas ainda estamos a estudar essa hipótese e não me quero alongar sobre o assunto”, acrescenta.

O Mafra confirmou negociações com o Sporting por Ousmane Diomandé, jovem central de 19 anos que está cedido pelos dinamarqueses do Midtjylland ao Mafra, mas Amorim não confirmou.

O médio japonês voltou lesionado do Campeonato do Mundo e vai agora regressar às opções de Rúben Amorim, confirmou o treinador: "Morita vai ser convocado e Matheus Fernandes vai regressar à equipa B".

"Falamos de um jogador alto e que ataca muito bem o espaço. Ele sempre foi um jogador bastante virtuosa, apesar da altura. E depois trabalha muito e isso é meio caminho andado para jogar nas minhas equipas. Tudo nele diz que pode ser um jogador de sucesso e a ser uma referência no nosso país”, atira.

Chermiti, de 18 anos, estreou-se pela equipa principal do Sporting no dérbi frente ao Benfica. Amorim prometeu que não iria buscar mais nenhum avançado caso o jovem renovasse, garantia que foi dada pelo agente à Renascença , na segunda-feira após o jogo.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que consegue tornar Chermiti e Rodrigo Ribeiro em jogadores ao nível da qualidade que a equipa exige. Em conferência de imprensa, o técnico recorda o percurso e evolução de Nuno Mendes para servir de mote para os dois jovens avançados.

Vizela sem direito a poupanças

Rúben Amorim garante que não vai poupar qualquer jogador na receção ao Vizela. Objetivo é jogar com a equipa mais forte e voltar às vitórias.

"Não vai haver qualquer poupança. Já não houve frente ao Marítimo e também não vai haver agora. Nós temos de ganhar ao Vizela e regressar ao ciclo de triunfos. O cansaço vai começar a partir de agora, porque nós temos tido semanas limpas. Como já vimos, todos os jogos são difíceis e por isso o mais importante é vencer o Vizela", atira.

O Vizela, oitavo classificado, mereceu elogios por parte do treinador leonino.

"Os jogadores da frente do Vizela têm muita qualidade e são jogadores com bastante definição. O Nuno Moreira, o Kiko Bondoso e o Samu são muito virtuosos e podem criar-nos muito problemas. Têm dois centrais inteligentes e dois laterais que sobem bem. Um jogo que vai ser complicado, contra uma equipa que está tranquila na classificação. A pressão está do nosso lado. Queremos vencer e não sofrer golos contra uma equipa que marca muitos golos", termina.

O Sporting recebe o Vizela na jornada de encerramento da primeira volta do campeonato. O jogo em Alvalade arranca esta sexta-feira, às 21h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.