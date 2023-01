Rúben Amorim pode fazer de Sacha Boey “três vezes melhor jogador”

Marco Paixão considera que Sacha Boey, lateral-direito do Galatasaray, não é um jogador tão evoluído como Pedro Porro, no entanto, com a ajuda de Rúben Amorim, pode chegar ao mesmo patamar do espanhol.

O jogador, de 22 anos, tem sido apontado como alvo do Sporting, caso Porro saia em janeiro. Marco Paixão, avançado a cumprir a quinta temporada no Altay, da Turquia, e que já defrontou Boey, explica, em entrevista a Bola Branca, que, com a ajuda de Amorim, o franco-camaronês pode evoluir até ao nível do internacional espanhol.

“Acho que o trabalho do Rúben vai ser muito importante. Um treinador que conseguiu fazer o que fez com os jovens do Sporting, a transformá-los em super jogadores. Acho que o Sacha será mais um desafio para ele e pode fazer dele três vezes melhor jogador”, afiança.