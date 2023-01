“Sporting está a caminho de um regresso ao passado”

Ricardo Oliveira, acionista da SAD do Sporting e ex-candidato às eleições de 2022, alerta para o rumo que o clube está a tomar, num aparente regresso a um passado em que não conseguia ombrear com os rivais.

Os leões ocupam a quarta posição do campeonato, a sete pontos do terceiro, e caminham para falhar o acesso à Liga dos Campeões. Em entrevista a Bola Branca, o empresário admite que lhe "preocupa bastante" o momento atual e teme pelo futuro do clube de Alvalade.

“Não havendo essa receita [da Liga dos Campeões], voltaremos ao Sporting de há uns anos. Um Sporting com muitas dificuldades em competir, porque não dispõe dos meios necessários. Vai ter dificuldades financeiras ainda maiores e uma gestão ainda mais difícil”, adverte.

Dedo apontado à equipa de Varandas

Ricardo Oliveira revela preocupação lembra que alertou para a fragilidade financeira do Sporting durante a campanha eleitoral de 2022.

“Sabíamos que a situação financeira não era boa e que tínhamos de dotar a equipa e o treinador de mais recursos. Preocupa-me, porque significa que o Sporting não terá cerca de 40 milhões de euros [da entrada na Champions, se não terminar a I Liga entre os três primeiros]”, diz.

Na opinião de Ricardo Oliveira, a Direção de Frederico Varandas tem responsabilidade pelo momento do Sporting: “A gestão é que dota o clube dos recursos para que uma equipa de futebol possa ser competitiva.”

“Quem tem de dotar o Sporting de meios para ter uma equipa competitiva é a equipa de gestão [a Direção]. Se não há um plano traçado com competência, é difícil”, acusa, nesta entrevista à Renascença.

“Desastre” Porro e Ugarte “de louvar”



No âmbito da atual gestão financeira do Sporting, Pedro Porro pode estar de saída para Inglaterra. Ricardo Oliveira classifica a eventual perda do lateral espanhol, um dos pilares da equipa, como “desastrosa”.

“Seria muito difícil para os sportinguistas acreditar que o Sporting vai subir lugares na classificação com a saída do Porro. Sempre defendemos que, se uma equipa de gestão não consegue dar estabilidade financeira ao clube, é difícil o treinador ter os meios necessários para ser competitivo. O Pedro Porro seria uma baixa gigante”, afirma o antigo candidato.

Já a possível renovação de Manuel Ugarte “seria de louvar”.

Ricardo Oliveira aprova o novo contrato, tal como com qualquer jogador que “faz falta ao Sporting” para “atingir os objetivos”.