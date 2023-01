Titulares de lado no regresso do Sporting aos treinos

Os titulares do dérbi com o Benfica fizeram trabalho de recuperação, esta segunda-feira, no regresso do regresso do Sporting aos treinos.

Os restantes jogadores trabalharam normalmente no relvado, à exceção de Daniel Bragança. O médio é o único ausente por lesão.

Rúben Amorim chamou vários jovens da formação ao treino, no arranque da preparação para o jogo com o Vizela, a contar para a 17.ª jornada do campeonato e marcada para sexta-feira, às 21h15, em Alvalade.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, pelas 10h30, em Alcochete.