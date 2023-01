Sporting não precisa de ir ao mercado por um avançado. Chermiti quer renovar

Não há necessidade de ir ao mercado de transferências por mais um avançado: Youssef Chermiti quer renovar contrato com o Sporting e o seu representante acredita que o acordo está próximo.

Em entrevista a Bola Branca, Noureddine Chermiti, que também é pai de Youssef, mostra-se agradado com as "palavras sábias" de Rúben Amorim após o dérbi com o Benfica, em que o avançado, de 18 anos, se estreou pela equipa principal do Sporting. O treinador disse que o clube está a tentar a renovação e que, se as negociações chegarem a bom porto, não terá necessidade de ir ao mercado por mais um ponta de lança.

"Estamos a trabalhar por isso e de certeza vamos chegar a um acordo. Nós queremos que ele jogue. Temos todo o interesse, vamos ver. Em princípio, vai correr bem. O jogador de futebol hoje está cá e amanhã há outro interesse, depende do mercado. O dinheiro fala mais alto. Nós queremos ficar no Sporting, o Youssef também gosta. Esta é a segunda família dele, está há 12 anos neste clube", salienta o empresário.

A estreia num dérbi e aos 18 anos foi vivida com emoção pela família. Fica somente o lamento de, aos 92 minutos, Chermiti não ter conseguido dar a vitória ao Sporting, numa grande oportunidade:

"Foi emocionante, ficámos felizes por ele. Estávamos à espera deste momento há muito tempo. Foi uma infelicidade não conseguir ajudar a equipa a ganhar, teve oportunidade, mas é assim. Senti-o confiante, neste tipo de jogos ele não fica em 'stress'. Entrou bem, solto. Estava bem. Entrou logo a jogar, sem grande perturbação. Estava muito bem."

Dos cestos à baliza, sempre com apoio da família

O basquetebol é a modalidade de eleição da família Chermiti. O pai, Nouraddine, é treinador. Não obstante, garante que não fica nada triste por o filho Youssef ter seguido outro caminho: "É o destino."

"Escolheu o futebol e estou aqui sempre a apoiá-lo. Nada é fácil no mundo do desporto. Muitas crianças querem ser jogadores profissionais e só os melhores conseguem atingir este patamar. Com trabalho, dedicação e disciplina de certeza vai conseguir atingir os seus objetivos", vinca.

Youssef Chermiti estreou-se, aos 18 anos, pela equipa principal do Sporting, com 12 minutos de jogo frente ao Benfica. Rúben Amorim garante manter a aposta nele e em Rodrigo Ribeiro para o futuro da posição de ponta de lança, como alternativas a Paulinho.