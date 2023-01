Rúben Amorim: "Foi um grande jogo, pena não termos garantido os três pontos"

Veja também:

Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com o que viu em campo, no dérbi entre Benfica e Sporting, mas não com o resultado: 2-2.

No final da partida da 16.ª jornada, na Luz, este domingo, o treinador do Sporting destaca a boa entrada em jogo da sua equipa.

"Começámos bem, com bola, com tranquilidade. Vínhamos de um momento difícil, mas conseguimos implementar o nosso jogo, sabíamos o que o Benfica queria fazer. Chegámos com justiça ao golo, mas o Benfica respondeu. Foi um jogo dividido. No fim, o Benfica um bocadinho por cima, o ambiente ajudou. Foi um grande jogo, pena não termos garantido os três pontos", reconhece o técnico, em declarações à BTV.

A um jogo do final da primeira volta do campeonato, o Sporting é quarto classificado, a 12 pontos do líder, o Benfica. Rúben Amorim assume que abordará a segunda ronda "jogo a jogo", sem fazer contas.

"Não pensar muito e no fim logo se vê", sublinha o treinador.