Morita regressa aos treinos e pode ser opção para o dérbi

Hidemasa Morita poderá ser reforço de última hora do Sporting para o dérbi com o Benfica, no domingo. O internacional japonês regressou aos treinos com a equipa, esta sexta-feira, e fica a dúvida se Rúben Amorim terá o médio ao seu dispor.

Morita lesionou-se durante o Mundial do Qatar e ainda não fez qualquer jogo em 2023. As limitações físicas e a falta de ritmo competitivo poderão pesar na decisão do treinador. Daniel Bragança, em tratamento, continua fora dos planos.

O Sporting treina pela última vez, antes do clássico, este sábado. O jogo com o Benfica está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio da Luz. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.