Sporting prepara o dérbi sem Morita

Hidemasa Morita continua sem treinar no Sporting e não será opção para o dérbi com o Benfica, marcado para domingo, às 18h00, na Luz.

Rúben Amorim não conta com o japonês que se lesionou no Mundial do Qatar, pela sua seleção, e ainda não jogou em 2023. Além de Morita, Daniel Bragança também continua entregue ao departamento médico dos leões.

Pedro Gonçalves, que, devido a castigo, falhou a deslocação ao terreno do Marítimo, onde o Sporting perdeu por 1-0, está de volta às opções.

Rúben Amorim orienta novo treino, em Alcochete, na sexta-feira. O Sporting, 4.º classificado da I Liga, chega ao dérbi de Lisboa a 12 pontos do Benfica, líder do campeonato. O jogo está marcado para domingo, às 18h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.