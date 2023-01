Leonardo Lelo “não vai ter grandes dificuldades em impor-se” no Sporting

Ivo Soares, que orientou Leonardo Lelo no Olhanense, acredita que o lateral-esquerdo conseguirá impor-se no Sporting.

Em entrevista a Bola Branca, Ivo Soares descreve o defesa português, de 22 anos, que está no radar do Sporting, como “humilde, sóbrio e tranquilo”, que gosta de jogar futebol e “melhorar” diariamente.

“Caso se concretize a transferência, e espero que sim, após uma fase de adaptação e melhorando alguns aspetos físicos, acredito que vai ter oportunidades e não vai ter grandes dificuldades em impor-se”, explica.

O Sporting é um dos clubes na corrida por Leonardo Lelo, jogador que tem estado em destaque ao serviço do Casa Pia na presente temporada. Ivo Sousa, atual treinador do Louletano, que o treinou em 2018/19, não duvida que o defesa pode chegar ao patamar mais elevado do futebol português.

“Acredito que seja possível ele chegar a um grande e, com a mesma dedicação e atitude que tem tido até agora, ficar por lá muitos anos e ser um jogador de referência”, diz.

Evolução defensiva

Ivo Sousa identificou em Leonardo Lelo uma “capacidade ofensiva de grande qualidade”, papel em que se sentia “mais à vontade”, por estar habituado a jogar em zonas mais adiantadas do terreno. Do que acompanha agora, o treinador acredita que o lateral evoluiu muito.

“Já se via esse potencial. Daí para cá, tenho acompanhado a carreira dele e tenho reparado que tem evoluído bastante no aspeto defensivo. Também aprimorou o processo ofensivo”, afirma à Renascença.

Sousa orientou Leonardo Lelo ainda em idade de júnior. O técnico recorda as primeiras interações com o lateral, que o “conquistou” pelas características humanas.

“Na altura, ele apresentou-se como extremo direito. Vi nele muita qualidade técnica e ele conquistou-me. Através das características técnicas, da capacidade de ouvir de querer aprender. Está sempre com atenção quando explicamos um exercício e rapidamente me conquistou. Noto que estava certo na avaliação que fiz do Lelo nessa época, o que muito me satisfaz. Deixa-me feliz ver a evolução dele”, lembra.