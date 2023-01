Rúben Amorim: "Temos de esquecer a classificação"

Amorim justifica a derrota com a inoperância da equipa na primeira parte e a dificuldade que os jogadores do Sporting apresentam "quando as coisas não estão a sair". "Temos uma equipa talentosa, mas assim fica muito mais difícil", afirma.

Mas lembrando-a, o Sporting está no 4.º lugar, cinco pontos atrás do FC Porto, seis atrás do Braga e com o Benfica a 12 pontos de distância.

Rúben Amorim centra o seu discurso, após a derrota com o Marítimo (1-0) , na máxima do "pensar jogo a jogo" e define este como o momento para "esquecer a classificação".

"Na primeira parte não estivemos bem, faltou-nos poder nos duelos. Nunca conseguimos assentar bem o jogo, o Marítimo foi pressionar-nos à frente e não tivemos a qualidade que devíamos ter. Fizemos um penálti, o que tornou tudo mais difícil. Tentámos reagir, mas com as paragens e o desenrolar do jogo a equipa fica mais nervosa", comenta.

O Sporting perdeu na Madeira, com o Marítimo, por 1-0, com golo de Cláudio Winck, na sequência de um penálti. O Marítimo conquistou a segunda vitória da época, a primeira nos Barreiros e está a recuperar terreno na luta pela manutenção. Ainda assim, continua no penúltimo lugar da tabela, agora com 10 pontos. O Sporting é 4.º classificado, com 28.

Na próxima jornada, a 16, o Sporting joga com o Benfica, na Luz. O Marítimo visita o Vizela.