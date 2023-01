Rúben Amorim recusa comentar arbitragem do Marítimo-Sporting

Rúben Amorim recusa fazer qualquer comentário sobre a arbitragem de Hélder Malheiro no jogo com o Marítimo. O treinador do Sporting diz estar "mais preocupado com outras coisas".

"Não vou estar a falar sobre os lances, não me cabe a mim. Não quero comentar, nunca o fiz e é bom estar numa situação como esta e não estar a comentar", responde Rúben Amorim.

O Marítimo venceu o Sporting, por 1-0, num golo de Cláudio Winck, na conversão de uma grande penalidade. Num lance anterior ao penálti cometido por Mateus Fernandes, os leões reclamaram penálti sobre Pedro Porro.