Rúben Amorim recusa comentar arbitragem do Marítimo-Sporting

Rúben Amorim recusa fazer qualquer comentário sobre a arbitragem de Hélder Malheiro no jogo com o Marítimo. O treinador do Sporting diz estar "mais preocupado com outras coisas".

"Não vou estar a falar sobre os lances, não me cabe a mim. Não quero comentar, nunca o fiz e é bom estar numa situação como esta e não estar a comentar", responde Rúben Amorim.

O Marítimo venceu o Sporting, por 1-0, num golo de Cláudio Winck, na conversão de uma grande penalidade. Num lance anterior ao penálti cometido por Mateus Fernandes, os leões reclamaram penálti sobre Pedro Porro.

Na avaliação do VAR Bola Branca, Paulo Pereira, Malheiro errou ao não assinalar a falta e o VAR Cláudio Pereira também errou, ao não intervir. "Porro, mais experiente, esperou o contato, mas ele existiu, sem dúvida. Analisando a primeira parte, em que em imensos lances parecidos o árbitro assinalava falta, aqui também teria de assinalar o pontapé de penálti. Estranho a não intervenção do videoárbitro", avalia.

Neste sentido, a nota do VAR Bola Branca ao árbitro do encontro foi negativa. Hélder Malheiro teve nota dois, numa escala de cinco.